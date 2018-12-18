Düzce'de Şüpheli Ölüm

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Tahirli köyünde yaşayan Ömer Dal'dan (60) haber alamayan yakınları, Dal'ın evine gitti.Kapının kilitli olduğunu gören aile yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi.Sağlık personeli, yerde hareketsiz yatan Dal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Dal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.