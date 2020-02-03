Haberler » Güncel » Düzce'de şüpheli ölüm - Haber

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

03.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:20Düzce'de şüpheli ölüm
'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kara Hacı Musa Mahallesi 1363. Sokak'ta oturan Mehmet Karahan (45) komşusu tarafından hurdacılık yaptığı evinin bahçesinde kanlar içinde yerde hareketsiz görüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karahan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
ekiplerinin civarda yaptıkları çalışmada, evin yanından geçen Karaca Deresine atılmış güvenlik kamerasına ait bir kayıt cihazı bulundu.
İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla dereye inerek kayıt cihazını bulunduğu yerden aldı. Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Yakınlarının fenalaştığı, bazılarının ambulansla hastaneye götürüldüğü Karaca'nın cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kamera kayıtlarından olay yerinden biri kadın 2 şüphelinin uzaklaştığını belirledi.
Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiklerini tespit edilen şüpheliler K.L ve G.U, gözaltına alındı.

Polis, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:10:33