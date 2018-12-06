Düzce'de Şüpheli Ölümün Ardından

Düzce
'nin Şerefiye
Mahallesinde, bir binada başından vurulmuş halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybederken olayda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Düzce'nin Şerefiye Mahallesi Recep Ali Sokak'ta bir depoda başından silahla vurulmuş bulunan Osman Tekin
'in ölümüne ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Polis
ekiplerinin yaptığı çalışmalar da ölen Osman Tekin ile birlikte olduğu belirlenen Y. R. isimli bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. - DÜZCE
Osman Tekin,Şerefiye,Düzce
06 Aralık 2018 Perşembe 16:28