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Düzce'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

26.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:02 Düzce'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-655 kara yolunda seyreden ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 09 JM 715 plakalı otomobil, Döngelli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.
Takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan iki kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akçakoca, Güncel

Kaynak: AA

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