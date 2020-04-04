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Düzce'de tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi kurtarıldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

04.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:20
Düzce'de tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi kurtarıldı
Düzce 'nin Cumayeri ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaka Mahallesi'nde Mehmet Dal'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edile itfaiye ekipleri, evde bulunan 4 kişiyi alarak dışarı çıkardı.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yaka Mahallesi, Cumayeri, İtfaiye, Düzce, Güncel
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