Düzce'de tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi kurtarıldı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
04.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:20
Yaka Mahallesi'nde Mehmet Dal'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edile itfaiye ekipleri, evde bulunan 4 kişiyi alarak dışarı çıkardı.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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