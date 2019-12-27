Haberler » Güncel » Düzce'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi - Haber

Düzce'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi

Düzce'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildiDÜZCE'de, 'Suriye'ye yardım' adı altında para topladıkları ve terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

27.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:32
'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi
DÜZCE'de, ' 'ye yardım' adı altında para topladıkları ve terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, El Nusra Cephesi, Fetih El Şam, Heyet-i Tahriri Şam ve El-Kaide terör örgütlerinin finansal faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Komutanlığı operasyon düzenledi. Düzce ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Jandarma Özel Operasyon Taburu Komutanlığı desteğiyle örgüt üyelerinin evlerine baskınlar yapıldı.
Şüphelilerin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları, örgüt ideolojisini yaygınlaştırmak maksatlı dernekler üzerinden faaliyet yürüttükleri, 'infak' adı altında üyelerinden temin ettikleri maddi menfaatleri, yabancı uyruklu şahsa ait havuz hesaba aktararak örgütün finansmanında kullandıkları belirlenirken, 7'si Düzce'de, 2'si İstanbul'da olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.
Jandarmada sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere Arslanlar yazın dedi.
Düzce'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi

Jandarma, Suriye, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34   Sandıklı'dan kısa kısa - Haber
12:34   Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu - Haber
12:34   ANALİZ – Afrika frank zincirinden kurtuluyor - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
12:33   "Umuda yolculuk"ları trajediyle sonuçlanıyor - VAN - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
27.12.2019 12:35:15