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Düzce'de toprak kayması ulaşımı aksattı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen toprak kayması, bağlantı yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

12.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:14Düzce'de toprak kayması ulaşımı aksattı
'nin ilçesinde meydana gelen toprak kayması, bağlantı yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, bölgede dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Gölormanı köyü Efteni Gölü mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Yola yığılan toprak parçaları nedeniyle o sırada bölgeden geçen sürücüler zor anlar yaşadı.
İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle ulaşımı olumsuz etkileyen toprak parçalarını kaldırarak yolu kısa sürede trafiğe açtı.
İlçeye ulaşımı sağlayan Gölyaka-Düzce bağlantı yolunda da oluşan toprak kayması trafiği olumsuz etkiledi.
Gölyaka Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda önlem aldı aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yolun kapanan kısmı tekrar trafiğe açıldı.

Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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