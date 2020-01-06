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Düzce'de trafik kazası 1 yaralı

Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü yolunda, 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

06.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:05 Düzce'de trafik kazası 1 yaralı
merkeze bağlı Aydınpınar köyü yolunda, 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; gece saatlerinde Aydınpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Aydınpınar köyü istikametine gitmekte olan K.L.'nin kullandığı 81 AAE 671 plakalı arazi aracı ile A.Y.'nin kullandığı 81 FL 800 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza nedeniyle yol kenarına savrulan iki araç kullanılamaz hale geldi. 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü K.L. olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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