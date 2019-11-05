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Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

05.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:46Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı
Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çiğdem F. yönetimindeki 34 YB 9468 plakalı otomobil ile Erdem B. yönetimindeki 81 AF 187 plakalı otomobil Güneyaltı mevkisinde çarpıştı.
Kazada her iki sürücü de yaralanırken, araçta sıkışan Erdem B, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdem B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yığılca, Güncel

Kaynak: AA

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