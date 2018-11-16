Düzce'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Düzce
'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlüt Sayaroğlu idaresindeki 34 DP 1748 plakalı otomobil, D-655 Düzce- Zonguldak
kara yolunun Kabalak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, sonra devrilerek ters döndü.
Kazada yaralanan ve vatandaşların yardımı ile otomobil içerisinden çıkarılan sürücü Sayaroğlu, araçta bulunan Rafiye Sayaroğlu ve Leyla Kurtoğlu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla alındı.
Yaralılar, Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Zonguldak,Düzce