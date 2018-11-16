Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şükrü Mat (45) idaresindeki 81 KF 840 plakalı otomobil, D-010 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz
Bağlantı Yolu'nun Çayağızı mevkisinde, İzzet Erim (40) yönetimindeki 81 KB 124 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü İzzet Erim, eşi Ayşenur, çocukları M. Erim (7) ile S. Erim (5) polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı.
Olay yerinde hazır bulunan ambulanslara alınan yaralılar Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygula ile Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Akçakoca,Düzce