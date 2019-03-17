Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu
'nun Düzce
kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Atasever idaresindeki 60 ZV 308 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'nun Kirazlı
mevkisi Ankara
yönünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile Barış, Sati ve Kumru Atasever yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk
Devlet ile Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırdı.
Yaralılardan Kumru Atasever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Satılmış Atasever ile bir yakını, araçtan yola savrulan eşyaları topladı.
Ankara, Kirazlı, Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel
Kaynak: AA