Haberler » Güncel » Düzce'de tül perde dokuma atölyesinde yangın - Haber

Düzce'de tül perde dokuma atölyesinde yangın

DÜZCE'de bir tül perde dokuma atölyesinde yangın çıktı.

01.12.2019 00:41 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:41Düzce'de tül perde dokuma atölyesinde yangın

DÜZCE'de bir tül perde dokuma atölyesinde yangın çıktı. Yangında atölyede bulunan makineler yanarken, atölyede büyük çapta hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde, Beldesi Köyü'nde Osman Akyüz'e ait tül perde dokuma atölyesinde yangın çıktı. Tekstil ürünleriyle dolu atölyede alevler kısa sürede tüm dokuma makinelerini sardı. Atölyeden yükselen alevleri gören Akyüz'ün komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında atölyede bulunan makineler tamamen yanarken, atölyede ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan, atölyede işçiler olduğu iddiası üzerine kısa süreli panik yaşandı. ekiplerinin atölyede yaptığı incelemede kimsenin olmadığı tespit edildi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüsü

Atölyeden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,



Değirmenbaşı, İtfaiye, Beyköy, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:39 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
00:39 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' açıklaması (2) - Haber
00:39 Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (3) - Haber
00:24 Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
00:22 Zonguldak'ta barakasını "silah imalathanesi"ne çeviren şüpheli gözaltına alındı - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
22:42 Şüpheli valiz, bomba imha robotu Ertuğrul'un bağladığı fünye ile patlatıldı - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı
19:51 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı
16:45 Berlusconi'nin soyunma odasındaki sözleri İtalya'da olay oldu
15:40 Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
3.12.2019 00:45:21