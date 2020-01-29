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Düzce'de üç katlı evin bacasında yangın çıktı

Düzce'de üç katlı bir evin bacasında çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti.

29.01.2020 07:56 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:50Düzce'de üç katlı evin bacasında yangın çıktı
'de üç katlı bir evin bacasında çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti.
Alınan bilgiye göre, Darıcı Mahallesi Çatak Sokak'ta bulunan Adnan T.'ye ait üç katlı evin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 3 itfaiye aracı, sağlık, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
Sokağın dar ve elektrik ile telefon direklerindeki hatların zemine yakın olması nedeniyle itfaiye araçları bölgede manevra yapmakta güçlük yaşadı.
Ekipler, çatıya çıkarak bacadaki yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol alınan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Yangında çatıda hasar meydana geldi.

İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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