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Düzce'de ücretsiz maske dağıtımına başlandı

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Düzce'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

10.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:50
Düzce'de ücretsiz maske dağıtımına başlandı
DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Düzce 'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Düzce Valilliği'ne ilk etapta gönderilen 4 bin 500 adet maske kamuya açık yerler, şehir merkezinde bulunan polis kontrol noktaları ile yol kontrol noktalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Güncel
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