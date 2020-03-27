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Düzce'de ulaşım araçlarına buharlı dezenfektasyon

DÜZCE(İHA) – Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı Düzce Belediyesi tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

27.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:56
Düzce'de ulaşım araçlarına buharlı dezenfektasyon
DÜZCE(İHA) – Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı Düzce Belediyesi tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından salgın hastalıkla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzce Belediyesi tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için sefere çıkmadan önce rutin gerçekleştirilen temizlik işlemlerinin yanı sıra kuru buharla (fumigasyon ) dezenfeksiyon uygulamasına da başladı. Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları, havalandırma kapakları ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe temizlenerek ilaçlandı. Buharlı dezenfeksiyon işleminin, kullanılan yerleri 1 ay süre ile bakterilerden koruduğu belirtildi - DÜZCE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Türkiye, Güncel

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