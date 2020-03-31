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Düzce'de üst geçitler dezenfekte edildi

Korona virüs ile mücadele kapsamında yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı üst geçitleri düzenli olarak dezenfekte ediyor.

31.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:01
Düzce'de üst geçitler dezenfekte edildi
Korona virüs ile mücadele kapsamında yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı üst geçitleri düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Düzce Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda halkın yoğun olarak kullandığı üst geçitler dezenfekte edilmeye başlandı. Koronavirüse karşı Düzce Belediyesi halkın ortak kullanım alanları olan otobüsleri, durakları, taksileri, kamu kurumları vb. gibi yerlerin yanına üstgeçitleri de dahil etti.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzenli olarak üstgeçitleri dezenfekte etmeye başladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Güncel
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