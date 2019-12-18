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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda il merkezi ile Bostanlık köyü civarında torbacılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

18.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:33Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda il merkezi ile Bostanlık köyü civarında torbacılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen planlı çalışmalarda, Düzce şehir merkezi ile Bostanlık köyü civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslardan bir miktar da sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildiği öğrenildi. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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