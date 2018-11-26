Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:41



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:41

Düzce'de bir kişinin uyuşturucu kullanımına bağlı ölümüne ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu kullanımı sonrası ölümüne ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, Derelitütüncü ile Aziziye mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde etkisi altında ölüm şüphesi" suçlarından tutuklandı.Diğer, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.