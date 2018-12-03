Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:06

Düzce'de bir kişinin uyuşturucudan ölümü sonrası düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaynaşlı ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu kullanımı sonrası ölümüne ilişkin çalışma başlattı.Ekiplerin düzenlediği operasyonda, il merkezinde ve Kaynaşlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve ölen kişiye uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "yardım, bildirim görevini yerine getirmemek" suçlarından tutuklandı.