13.06.2019 22:17
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Düzce İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ile koordineli düzenlenen drone destekli operasyonda, Ü.Y. ve H.Y. tarlada iken suçüstü yakalandı.
Burada 806 kök Hint keneviri ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Akçakoca, Düzce, Güncel

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