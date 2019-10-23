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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

23.10.2019 16:38Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Anadolu Otoyolu kullanılarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı tespit edilen otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada 7 paket halinde 7 kilo 302 gram toz esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde, arama köpeğinin stepne içerisine gizlenmiş uyuşturucuya tepki vermesi ve paketlerin bulunduğu yerden çıkarılması yer alıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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