Haberler » Güncel » Düzce'de uyuşturucu operasyonu - Haber

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir yolcu otobüsünde 517 gram gelen esrar ve 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

12.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:48Düzce'de uyuşturucu operasyonu
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir yolcu otobüsünde 517 gram gelen esrar ve 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Şüpheli, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 517 gram gelen esrar maddesi ve 150 adet ecstasy uyuşturucu hap bulundu.
Şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:10 Belediye Başkanı Özel, görme engelli kardeşlerle görüştü
16:09 Mahallede baz istasyonu gerginliği
16:04 Bursalı memurlar Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi
16:08 Lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor
16:03 İnegöl'de kaçak yapılara göz açtırılmıyor
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:10:09