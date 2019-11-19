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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve narkotik köpek timinin katılımıyla merkez ilçeye bağlı Çakırhacı İbrahim ve Kutlu köylerinde, 3 ayrı adreste operasyon düzenlendi.
Operasyonda E.Z, E.Ç. ve H.S'nin üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada, 17 gram toz esrar, 1 kilo 656 gram kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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