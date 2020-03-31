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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

31.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:00
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Düzce 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
İstanbul'dan kente uyuşturucu getirdikleri tespit edilen E.K. ve F.A'yı takibe alan ekipler, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.A. ile bir araya geldiği sırada operasyon düzenledi.
Zanlıların ev ve araçlarda yapılan aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Düzce, Güncel
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