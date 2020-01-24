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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

DÜZCE'de, polisin operasyonu ile 26 kilo 45 gram eroin ve 12 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

24.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:01Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

DÜZCE'de, polisin operasyonu ile 26 kilo 45 gram eroin ve 12 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, TEM Otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde durdurduğu araçta yaptığı aramada 575 gram eroin ele geçirilirken, A.L., Ş.O. ve K.K. gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin ifadeleri doğrultusunda İstanbul'a gitmekte olan bir araç daha durduruldu. B.K. gözaltına alınırken, 25 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.

Bir başka operasyonda ise İstanbul'a gitmekte olan Ş.H.?nin kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 12 kilo esrar ele geçirilirken, Ş.H. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan 5 kişi cezaevine gönderildi.



Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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