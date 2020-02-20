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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

20.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:04Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "sokak satıcısı" tabir edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kalıcı Konutlar bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Bu kişilerle, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız silah ve uyuşturucu yapımında kullanılan hassas terazi ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında da "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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