Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Davası

Düzce
'de, "uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla 7'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Duruşmaya Tokat
T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Erol Özdemir
, bildiklerini anlatmak için mahkemenin huzuruna çıkmak istediğini belirtti.
Mahkeme heyeti, Özdemir'in bazı tutuklu sanıklara cezaevinden yazdığı mektupları okuttu. Özdemir'in mektubunda kullandığı, "İnsan özüyle yaşar kardeşim. İşin özü birlik ve beraberliktir. Kahpelik kötü bir şey, bir gün karşı karşıya geleceğiz. İstanbul
'dan mal almaya gittiğini söyle, işi üstlen." ifadeleri aktarıldı.
Bunun üzerine sanık Özdemir, "Bu insanlar dışarıda halen uyuşturucu ticareti yapıyor, herkes işi benim üzerime atıyor. Anlattıklarınızın içinde doğru olan kısımlar da var, olmayan da. Bana sorarlarsa hepsini anlatırım." diye konuştu.
"Cezaevi bana çok şey kattı"
Tutuklu sanık Mehmet Özcan
, yaptıklarından pişman olduğunu ifade etti. Kendisini "ateşe" atan arkadaşıyla kavgalı olduğunu ve bu konunun dikkate alınmasını isteyen Özcan, şöyle konuştu:
"Tutuklanmama sebep olan polis, savcı, hakim kim varsa hepsinden Allah razı olsun. 27 yılda öğrenemediğimi 2 yılda ceza evinde öğrendim. Cezaevi bana çok şey kattı, namaza başladım. Vereceğiniz cezaya razıyım. Eğer tahliye olursam uyuşturucu ile mücadele derneklerinde gönüllü olarak gençlerin uyuşturucuya başlamaması için çalışacağım."
Tutuklu sanık Muhammet Kalkan
ise hakkındaki suçlamaları kabul ederek, cahillik yıllarında uyuşturucu içtiğini ve sattığını söyledi. Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:
"Ben Erol Özdemir'den aldığım uyuşturucuyu çevremdeki insanlara sattım. Önceleri içmek için alıyordum, sonra aldıklarımı satmaya başladım. İçtiğimi bedavaya getirmek için etrafımdakilere satış yapıyordum. Ama 21 aydır tutukluyum, uyuşturucu bedenimden çıktı artık. Mantıklı düşünmeye başladım. Erol'un bu işi yaptığını herkes biliyor. Suç işledim ama pişmanım." Söz
alan sanık Özdemir, anlatılanlar hakkında savunma yapmayacağını ve mahkeme huzurunda konuşacağını yineledi. Özdemir ayrıca CMK avukatının kendisini savunmasını istemediğini de belirtti.
Diğer sanıkların savunmasının ardından iddia makamı, mevcut delil durumu göz önüne alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.
Yaklaşık 1 saat ara veren mahkeme heyeti, sanık Erol Özdemir'in bir sonraki celsede hazır bulundurulmasına karar vererek, duruşmayı 8 Ocak 2019'a erteledi.
İddianameden
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede, 7'si tutuklu 26 sanığın İstanbul'dan temin ettikleri eroin, esrar, bonzai ve hap gibi uyuşturucu maddeleri kente getirerek sattıklarına yer veriliyor.
Sanıklar hakkında, "uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla 10 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Düzce,Uyuşturucu Ticareti