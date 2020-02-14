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Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

14.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:52Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kalıcı Konutlar Bölgesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 7,65 milimetre çapında 23 tabanca, çok sayıda mermi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" 1'i "silah kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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