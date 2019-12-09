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Düzce'de uyuşturucuyla mücadele

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

09.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:16Düzce'de uyuşturucuyla mücadele
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 2 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapmak isteyen 2 şüpheliye yönelik Anadolu Otoyolu'nda operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Merkeze bağlı Burhaniye Mahallesinde ise durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içinde 2 şüpheli yakalandı.
Şahısların üzerlerinde ve aracında yapılan aramalarda, 95 adet ecstasy hap ve 4,6 gram gelen metamfetamin maddesine el konuldu.
2 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ayrıca tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen bir şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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