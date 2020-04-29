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Düzce'de "Vefa Sosyal Destek Grupları" vatandaşın hizmetinde

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çalışan "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın 15 bin 959 kişiye ulaştığını bildirdi.

29.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:44
Düzce'de

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çalışan "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın 15 bin 959 kişiye ulaştığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen talepleri karşılamak için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, din görevlileri, belediye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri ile Türk Kızılay gönüllüleri, gençlik merkezi gönüllüleri ve gönüllü öğretmenlerinin de katkılarıyla vatandaşlara destek olmaya devam edildiği kaydedildi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda maaş teslimi, alışveriş talepleri, gıda yardımı ve hijyen paketi dağıtımının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, 29 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilimiz merkez ve ilçelerimizde toplam 15 bin 959 vatandaşımıza ulaşılarak talepleri karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce Valiliği, Zülkif Dağlı, Koronavirüs, Güncel, Haber

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