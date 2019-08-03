Haberler» genel» Haber

Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi

Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi DÜZCE– Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile izleniyor.

03.08.2019 15:04
Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi
Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi

DÜZCE– Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile izleniyor. Kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının türleri görüntülendi.
Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlara yakalanan yabani hayvanların hem cinsleri hem de sayıları belirleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanların görüntülenmesi için çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara ilginç görüntüler yansıyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bölgelere gidilerek fotokapanlardan alınan görüntülerde karaca, geyik, tilki ve vaşak yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
15:04   Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi
14:58   Arının ürettiği Propolis Bor'la karıştı
14:54   Mersin Büyükşehir'in bahçesine ebabil kuşu kondu
14:51   Canlarına tak etti, ellerine pankartları alıp sokağa çıktılar
14:35   "Kurbanı hastalıklı çıkanlar vatandaşlar yeniden kurban kesmeli"
14:08   Bakan Selçuk: "168 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz"
13:58   Öğretmen suya atladı kurtardı, doktor hayata döndürdü