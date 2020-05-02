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Düzce'de yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor

Düzce'de yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyorDÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte yaban hayvanlarının hareketlerini fotokapanlarla izlemeye başladı.

02.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:59
Düzce'de yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor
DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte yaban hayvanlarının hareketlerini fotokapanlarla izlemeye başladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte yabani hayvanların sıcak havalarda göç yolları, hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye başladı. Fotokapana takılan karaca, geyik, tilki, ayı, tavşan ve kuşların beslendikleri bölge gözlendi. Düzce’de yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel, Haber

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