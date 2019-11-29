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Düzce'de yağmur kazayı beraberinde getirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

29.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:30Düzce'de yağmur kazayı beraberinde getirdi
DÜZCE (İHA) – 'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan Özgür K.'nin kullandığı 81 BC 750 plakalı otomobil, D-655 Karayolu Beçi kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyreden Muhammet S. idaresindeki 81 BZ 880 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özgür K. yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılarak ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak trafik ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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