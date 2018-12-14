Düzce'de Yangın Faciası; 3 Çocuk Öldü, Babaları Yaralandı (2)

14 Aralık 2018 Cuma 11:50



14 Aralık 2018 Cuma 11:50

ENGELLİ 3 KARDEŞ ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZİNDE EĞİTİM GÖRÜYORDUDüzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu Köyü'nde meydana gelen yangında Medine, Emirhan ve Umut Korkmaz kardeşler hayatını kaybederken, baba Muhammed Korkmaz ise pencereden atlayarak kendisini kurtardı. Hayatını kaybeden 3 kardeşin zihinsel engelli olduğu ve öğrenme güçlüğü çektikleri için Özel Güneş Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gördükleri öğrenildi.Sabah saatlerinden itibaren çocukların hayatını kaybettiği evde soğutma çalışmaları devam etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Evden geriye yangına sebep olan soba ve çocukların okullarında kullandığı yanan kitapların bir kısmından başka bir şey kalmadı. Evin altında bulunan ancak yangından zarar gören araç iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yangın sonrası bölgeye gelen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AFAD ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri incelemeler yaptı. Vali Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun hepimizin başı sağ olsun sabah saat 05.00 sıralarında çıkan yangınla karşı karşıya kalındı. 3 tane çocuğumuz 8-10-12 yaşlarında hayatlarını kaybetti. Baba pencereden atlamak sureti ile kendisini kurtardı ve yaralı. Çok acı bir olay. Başımız sağ olsun. Devletimiz ailenin yanında, maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Allah bu acıları tekrar yaşatmasın" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Evin soğutma çalışmalarından görüntüEvden görüntüYanan aracın çıkarılırken görüntüsüEvin içinden görüntüSobadan görüntüYanan kitaplardan görüntüEkiplerin incelemesiVali ile röp ve detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,================