Düzce'de Yangın Faciası; 3 Çocuk Öldü, Babaları Yaralandı (3)

14 Aralık 2018 Cuma 13:32



14 Aralık 2018 Cuma 13:32

3 KARDEŞİN ÖLÜMÜNÜN ÜZÜNTÜSÜ YAŞANIYORDüzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu Köyü'nde yangında 3 kardeşin ölümünün üzüntüsü yaşanıyor. Köylülerden Halil Ergün çok üzüldüğünü ifade ederek, "Çok iyi insanlardı. Ayrılmışlardı, çocuklar babaları ile kalıyordu, birde babaanneleri vardı. Babaanneleri damadının yanına gitmiş iki gün önce. Babaları ile çocuklar yalnız evdelermiş. Babaları çalışıyordu, çocuklarına bakıyordu. Bunlar 4 çocuk, okula giden yurttaymış. 3'ü vefat ediyor, büyükleri yurttaydı. Çok üzüldük" dedi.Muhammed Korkmaz'ın akrabası Burhan Demir ise, "Baba, benim halamın oğluydu. Allah'tan gelen bir durum. Yapılacak bir şey yok. Yangın elektrikten diyorlar, sobadan diyorlar ama şu anda neden çıktığı belli değil. Babaları günlük işlerde çalışıp çocuklarına bakıyordu" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Sırasıyla Halil Ergün ve Burhan Demir ile röpHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,======================