14 Aralık 2018, 16:07
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Düzce'de Yangın Faciası; 3 Çocuk Öldü, Babaları Yaralandı (4)

Düzce

BABAYA, ÇOCUKLARININ ÖLDÜĞÜ SÖYLENMEDİDüzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyündeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 3 evladı ölen Muhammed Korkmaz'a, çocuklarını kaybettiği söylenemedi.

BABAYA, ÇOCUKLARININ ÖLDÜĞÜ SÖYLENMEDİ

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyündeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 3 evladı ölen Muhammed Korkmaz'a, çocuklarını kaybettiği söylenemedi. Pencereden atlaması nedeniyle sağ bacağı kırılan Korkmaz, tedavisine devam edilirken, çocuklarının sağlık durumunu sordu. Babaya, dumandan etkilenmeleri nedeniyle 3 çocuğunun tedavi gördüğü söylendi. Muhammed Korkmaz'a, çocuklarının yangında öldüğünün psikologlar eşliğinde söyleneceği belirtildi.

Yığılca,Düzce
14 Aralık 2018 Cuma 16:07