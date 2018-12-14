Düzce'de Yangın Faciası; 3 Çocuk Öldü, Babaları Yaralandı (4)

BABAYA, ÇOCUKLARININ ÖLDÜĞÜ SÖYLENMEDİ Düzce
'nin Yığılca
ilçesi Hoşafoğlu köyündeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 3 evladı ölen Muhammed Korkmaz'a, çocuklarını kaybettiği söylenemedi. Pencereden atlaması nedeniyle sağ bacağı kırılan Korkmaz, tedavisine devam edilirken, çocuklarının sağlık durumunu sordu. Babaya, dumandan etkilenmeleri nedeniyle 3 çocuğunun tedavi gördüğü söylendi. Muhammed Korkmaz'a, çocuklarının yangında öldüğünün psikologlar eşliğinde söyleneceği belirtildi.
Yığılca,Düzce
14 Aralık 2018 Cuma 16:07