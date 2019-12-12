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Düzce'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi.

12.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:42Düzce'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
'nin ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Şifalı Su mevkisinde bir kişi tarafından yaralı şahin yavrusu bulundu. Veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alınan şahin, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.
Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, yaptığı açıklamada, yaralı bulunan şahin yavrusunun tedavi edildiğini söyledi. Şahinin iyileştikten sonra doğaya salınacağını aktaran Ekinci, "Şahin, büyük ihtimalle yüksek gerilime hattına çarpmış. Bu nedenle kanat kısmında yaralanma olmuş. Veteriner tarafından tedavisi yapılmış. Şu anda da Milli Parklara teslim edilecek." diye konuştu.
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak Efteni Yaban Hayatını Koruma Sahasına getirilen yavru şahinin buradan doğaya salınacağı öğrenildi.

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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