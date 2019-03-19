Düzce'de Yaşlılar Hünerlerini Sergiledi

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DÜZCE Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, yaşlılar müzik, halk oyunları ve spor alanında hünerlerini sergiledi.Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 18- 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 'Aktif Yaşlanıyoruz' sloganıyla etkinlikler düzenledi. Kentteki huzurevlerinde kalan, yaşları 65 ile 90 arasında değişen yaşlılar ilk olarak, koro ve solo halinde şarkılar söyledi. Ardından Kafkas kökenli yaşlılar, bu bölgenin ezgilerini seslendirdi, yöresel halk oyunlarını oynadı.Programın ikinci etabında ise yine huzurevlerinde kalan yaşlılar bocce, parkur ve dart gibi spor etkinliklerinde hünerlerini sergiledi. Düzce Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleri bocce yarışlarında Bartın ve Sakarya'dan gelen yaşlılarla yarıştı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Yaşlılara Saygı Haftası'nı dolu dolu geçirdiklerini belirterek, "Sadece bugün değil hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Yaşlılarımızla birlikte hem koro hem solo konserlerle başladık. Ardından şiir ve halk oyunları etkinlikleriyle devam etti. Ayrıca hem Sakarya hem de Bartın'dan gelen yaşlılarımız aktif olarak bu oyunlara dahil oldular. Oyunlar içinde bocce var. Ayrıca Düzce'nin çok iyi bir bocce ekibi var. Bu konuda iddialıyız. Yaşlılarımızın spora aktif katılacağı parkurlarımız var. Yaşlılarımızın spora teşvik edilmesi için çalışmalarımız var. Sadece huzurevinde değil, huzurevi dışında kahvehanelerdeki yaşlılarımızı, camilerdeki yaşlılarımızı bu etkinliklerin içine çekerek yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.Program, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesi ile son buldu.- Zce