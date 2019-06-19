19.06.2019 13:29
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Düzce'de yenilenme devam ediyor

Düzce

Düzce Belediyesi kent merkezinde bulunan kurumuş ağaçların yerine fidanlar dikilerek şehrin yeşillendirilmesine devam ediliyor.

Düzce Belediyesi kent merkezinde bulunan kurumuş ağaçların yerine fidanlar dikilerek şehrin yeşillendirilmesine devam ediliyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 2 ay önce talimat vermesiyle başlayan şehir merkezindeki yenileme çalışmalarında meydanlardaki kurumuş ağaçlar, fidanlarla değiştiriliyor.

Düzce'de yenileme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana hem belediyenin ekonomik sorunlarıyla başa çıkmayan Dr. Faruk Özlü, bir taraftan şehir merkezinde yenilme ve onarma çalışmalarına büyük önem veriyor. Yaklaşık 2 ay önce Anıtpark'ın düzenlenmesi için talimat veren Dr. Faruk Özlü'nün bu talimatı hayata geçirildi. Anıtpark Meydanında bulunan kurumuş ağaçlar kesilerek yerine fidanlar dikilmeye başladı. Anıtpark'ta yapılan çalışmaların ardından Düzce Belediyesi önünde bulunan bir kurumuş ağaç daha kesilerek yerine fidan dikilecek. Meydanlarda başlayan çalışmalar, şehrin geneline yayılarak devam etmesi bekleniyor. Böylece, yeşil Düzce şehir merkezinde yapılacak çalışmalarla hayata geçirilecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Faruk Özlü, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

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