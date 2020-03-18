Düzce'de yeşillendirme çalışmaları sürüyor
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin daha yeşil ve daha güzel görünmesi amacıyla yeşil alanlarda başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.
18.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:52
DÜZCE (İHA) – Düzce 'nin daha yeşil ve daha güzel görünmesi amacıyla yeşil alanlarda başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yabani otları temizleme çalışmalarına başladı. Anıt park çevresinde çalışmalarını sürdüren ekipler yeşil alanların daha temiz ve daha bakımlı görünmeleri amacıyla başlatılan yabani ot temizliği, çiçek dikimi, gül budaması ile çimlerin kesim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Önce vatandaşların yoğun olarak kullandığı park alanlarında başlayan çalışmalar, kavşaklar ve orta refüjlerdeki yeşil alanlarda uzayan otlar kesilerek bu bölgelere daha estetik bir görünüm kazandırılıyor. - DÜZCE
Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yabani otları temizleme çalışmalarına başladı. Anıt park çevresinde çalışmalarını sürdüren ekipler yeşil alanların daha temiz ve daha bakımlı görünmeleri amacıyla başlatılan yabani ot temizliği, çiçek dikimi, gül budaması ile çimlerin kesim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Önce vatandaşların yoğun olarak kullandığı park alanlarında başlayan çalışmalar, kavşaklar ve orta refüjlerdeki yeşil alanlarda uzayan otlar kesilerek bu bölgelere daha estetik bir görünüm kazandırılıyor. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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