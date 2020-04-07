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Düzce'de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldı

DÜZCE'de, koronvirüs salgınına karşı alınan önlemler artırıldı.

07.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:41
Düzce'de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldı

DÜZCE'de, koronvirüs salgınına karşı alınan önlemler artırıldı. Yığılca ilçesine giriş -çıkışlar sınırlandırılırken, Düzce 'nin en işlek caddesi araç girişine kapatıldı.

Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler aldı. Kurulun aldığı karar doğrultusunda Yığılca ilçesine giriş -çıkışlar gece 00.00'dan itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Jandarma ve polis ekipleri denetimde bulunurken, çalışanların ve gıda ürünleri taşıyan araçların geçişine izin verildi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ile gıda ürünleri getirenlerin faturaları kontrol edildi. Ayrıca ilçeye giren ve çıkaş yapanların ateşleri ölçüldü. Seyahat izin belgesi olamayanlara izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı.

Düzce kent merkezinin en işlek caddesi İstanbul Caddesi ise araç trafiğine kapatıldı. Caddenin girişin polis barikatı kurdu. Caddeye çıkan yollar da kapalı tutuluyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce Valiliği, Yığılca, Düzce, Araç, Güncel
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