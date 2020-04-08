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Düzce'de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldı

Düzce'de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldıDÜZCE'de, koronvirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Yığılca ilçesine giriş-çıkışlar sınırlandırılırken, jandarma ve polis ekipleri denetimlerini arttırdı.

08.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:09
Düzce'de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldı
Düzce 'de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldı
DÜZCE'de, koronvirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Yığılca ilçesine giriş-çıkışlar sınırlandırılırken, jandarma ve polis ekipleri denetimlerini arttırdı.
Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler aldı. Kurulun aldığı karar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Zonguldak'ın Alaplı ilçesine sınır olan Yığılca ilçesine giriş-çıkışlar geçtiğimiz gün gece 00.00'dan itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Bu kapsamda sınırlamanın ikinci gününde jandarma ve polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Yığılca ilçesine sadece çalışanların, ikametgahı ve gıda ürünleri taşıyan araçların geçişine izin verildi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ile gıda ürünleri getirenlerin faturaları kontrol edildi. Ayrıca ilçeye giren ve çıkış yapanların ateşleri ölçüldü. Seyahat izin belgesi olamayanlara izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Yığılca, Polis, Düzce, Güncel
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