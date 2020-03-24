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Düzce'de yıkanmadık yer kalmayacak

Küresel bir tehdit olan ve ülkemizde de hızla yayılan korona virüse karşı Düzce'de cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkanıyor.

24.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:59
Düzce'de yıkanmadık yer kalmayacak
Küresel bir tehdit olan ve ülkemizde de hızla yayılan korona virüse karşı Düzce 'de cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkanıyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, virüse karşı gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında cadde, sokaklar ve kaldırımları köpüklü suyla yıkayarak hijyenik hale getiriyor. Düzce Belediyesi halk sağlığını korumak ve salgının önlenmesi için şehrin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı. Bu kapsamda Düzce Şehirler Arası Otobüs Terminali, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis önü ve Poliklinik önü, Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan Pazaryeri mikrop ve virüsleri yok eden antviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

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