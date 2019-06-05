05.06.2019 18:16
Haberler» “genel“ » Haber

Düzce'de yılan paniği

Düzce'de yılan paniği Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı itfaiye ekipleri yakaladıDÜZCE – Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bulunan sitede görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Düzce'de yılan paniği
Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
DÜZCE – Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bulunan sitede görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre Koçyazı Mahallesi Metek TOKİ konutlarında bir otomobilin altında vatandaşlar, yılan olduğunu gördü. Yılanın evlere girebileceğinden tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yakaladıkları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğal alanına bıraktı. Düzce'de yılan paniği
Kaynak: İHA
Koçyazı, İtfaiye, Düzce, Genel