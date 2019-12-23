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Düzce'de yılın son orman emvali satış ihalesi yapıldı

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2019 yılının son Orman Emvali ihalesi yapıldı.

23.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:27 Düzce'de yılın son orman emvali satış ihalesi yapıldı
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2019 yılının son Orman Emvali ihalesi yapıldı. İhalede 8 bin 620 metreküp orman emvali satışı gerçekleşti.

Düzce Orman işletme Müdürlüğü tarafından 2019 yılının son ürün satışı yapıldı. İhaleye Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'da katıldı. Bölge Müdürü Bıyıklı ihale öncesi yaptığı açılış konuşmasının ardından, 2020 yılında uygulamaya konulacak olan, orman ürünlerinin e-ihale yoluyla e-satışı hakkında müşterilere bilgiler aktararak, onların öneri ve taleplerini dinledi.

Yapılan ihalede Çam, Göknar, Kayın, Kızılağaç, Meşe ve Kavak emvallerinden oluşan 225 partiye karşılık 8 bin 620 metreküp orman emvali satışı gerçekleşirken, satışlardan 3 milyon 443 bin TL gelir elde edildi. - DÜZCE

Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce, Bolu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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