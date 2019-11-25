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Düzce'de yoğun sis

Düzce kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

25.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:14Düzce'de yoğun sis
kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.
saatlerinde etkisini hissettiren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle trafikte zorlandı.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Atatürk Bulvarı, İstanbul, Sabah, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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