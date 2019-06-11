Düzce'de yol açma çalışmaları

Düzce Belediyesi
tarafından Beyciler ve Arapçiftliği mahallelerinde yeni yol açma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, şehir merkezi ve çevre mahalleler arasında bağlantıların yeniden şekilleneceği çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü
ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, eş zamanlı olarak çalışmaların yürütüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Beyciler ve Arapçiftliği mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler yol açma çalışmalarına ek olarak zemin düzenlemede önemli bir kısım olan dolgu işlemine de devam ediyor. Yeni güzergahta sert zemin açma ve düzenleme işlemi tamamlanırken zemin kot seviyesini ayarlamak üzere dolgu işlemine de başlandı. Merkez
ve çevre mahalleler arasında ulaşımı kolaylaştıracak yeni akslar sayesinde trafik akışı alternatif yollara aktarılarak planlı kentleşmenin de yolu açılmış olacak."
Açıklamada, Arapçiftliği Mahallesindeki yolun trafiğe açılmasıyla birlikte çevre mahallelerde de trafik akışının önemli ölçüde rahatlayacağı aktarıldı.
Kaynak: AA
Güncel