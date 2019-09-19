Haberler » Güncel » Haber

Düzce'de yol açma çalışmaları devam ediyor

Düzce Belediyesi yeni yol açma çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesinde devam ediyor.

19.09.2019 13:34Düzce'de yol açma çalışmaları devam ediyor
Düzce Belediyesi yeni yol açma çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesinde devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezini birbirine bağlayacak farklı güzergahlar oluşturma konusunda büyük önem taşıyan çalışmalar Cumhuriyet Mahallesinde hız kesmeden yürütülüyor. Akşemseddin Cami karşısında bulunan 15 metre genişliğindeki 1944 sokağın devamı 10 metre genişliğindeki 1940 sokağa bağlantısı sağlandı. Yeni yol ile Düzce Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezine ulaşım kolaylaştırıldı. Aynı mevkide yürütülen kamulaştırma ve terk işlemleri tamamlandığında bölgede yeni yol açma çalışmaları sürdürülecek. Şehrin planlı bir şekilde büyümesi ve ulaşım ağlarının genişletilmesi amacıyla yapılan yeni yol açma çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:09 'Biber kimin' tartışmasında iki şehrin halkı konuştu
17:08 Yemen'de bombalı saldırı: 5 ölü
17:08 Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı
17:08 Eren bülbül'ün annesinden hdp önünde eylem yapan annelere destek
17:08 Bakan pakdemirli'den üretici ve çiftçiye ödeme açıklaması (1)
17:08 Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın
17:08 Eğirdir'deki Gaziler Günü'nde mevlit okutulup, yemek düzenlendi