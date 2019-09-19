Düzce'de yol açma çalışmaları devam ediyor

Düzce Belediyesi yeni yol açma çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesinde devam ediyor.



Düzce Belediyesi Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezini birbirine bağlayacak farklı güzergahlar oluşturma konusunda büyük önem taşıyan çalışmalar Cumhuriyet Mahallesinde hız kesmeden yürütülüyor. Akşemseddin Cami karşısında bulunan 15 metre genişliğindeki 1944 sokağın devamı 10 metre genişliğindeki 1940 sokağa bağlantısı sağlandı. Yeni yol ile Düzce Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezine ulaşım kolaylaştırıldı. Aynı mevkide yürütülen kamulaştırma ve terk işlemleri tamamlandığında bölgede yeni yol açma çalışmaları sürdürülecek. Şehrin planlı bir şekilde büyümesi ve ulaşım ağlarının genişletilmesi amacıyla yapılan yeni yol açma çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA