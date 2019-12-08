Haberler » Güncel » Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı - Haber

Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Düzce'de, yolcu otobüsü ile kargo tırının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

08.12.2019 07:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 07:50Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı
'de, yolcu otobüsü ile kargo tırının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Kayseri'ye giden Kenan idaresindeki 38 SH 441 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampalarında, refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan Erdal Tanrıverdi'nin kullandığı 34 JS 1415 plakalı kargo tırına çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü Çetinkaya ile muavin Ali Atalay olay yerinde hayatını kaybetti, 23 yolcu da yaralandı.
İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan Çetinkaya ve Atalay'ın cesetlerini yaptıkları çalışma sonucu çıkardı.
Yaralı yolcular ise ambulanslarla Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.
Karayolları ekipleri de kargo tırının dorsesinden yola saçılan malzemeleri toplamak için temizlik çalışması başlattı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti, temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çetinkaya, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:53 Son dakika: Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı - Haber
07:32 Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı - Haber
06:52 Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu - Haber
06:34 Kuzey Kore, tartışmalı uydu fırlatma alanında "çok önemli" tatbikat yaptı - Haber
06:17 İstanbul'da otomobil lokantaya girdi - Haber
23:56 Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi - Haber
23:48 Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu - Haber
23:45 İstanbullular dikkat! KESK eylemi dolayısıyla bu yollar trafiğe kapatılacak - Haber
23:10 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 08:18:50